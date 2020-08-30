الرئاسي يُخصص ميزانية عاجلة للبلديات

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، بوفد يضم عدد من عمداء البلديات بناء على طلبهم.

وضم الوفد عمداء بلديات كل من (الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، ابوسليم).

وأكد العمداء خلال اللقاء على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف و خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما أكدوا على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات وتحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

ورحب السراج بالعمداء مؤكدا على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضحا بأن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات، وأعلن عن تخصيص المجلس الرئاسي لميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

كما أشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للائحة الإيراد المحلي ووعد بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.