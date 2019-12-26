الرئاسي يُدين الاستهداف المتكرر للأحياء والمنشآت المدنية

توعد المجلس بأن الرد الحاسم آتي في الميدان. [سوشيال ميديا]

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الطيران الأجنبي الداعم لمن وصفه بـ”مجرم الحرب المتمرد حفتر” يستمر في الاستهداف المتكرر للأحياء والمنشآت المدنية، بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار، حيث قصف هذا الطيران اليوم الخميس، صيدلية ومحال تجارية في مدينة الزاوية، وقبلها بيومين قصف منطقة تاجوراء، وأسفرالاعتدائين عن مقتل وإصابة أعداد من المواطنين بينهم نساء وأطفال.

وفي بيان له، الخميس، أدان المجلس بأشد العبارات هاتين الجريمتين، وتقدم بتعازيه لأسر الضحايا، وأكد بأن الرد الحاسم آتي في الميدان.

وذكّر المجلس البعثة الأممية بمسؤولياتها في ضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة ومقدارت الشعب وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولية والإنسانية.

كما جدد المجلس الرئاسي تأكيده بأن غياب الموقف الدولي الرادع تجاه مجرم الحرب هو ما شجعه على مواصلة ارتكاب الانتهاكات البشعة التي ترقى إلى جرائم حرب، بحسب البيان.

وأكد البيان بأن المجلس لن يدخر جهداً في حماية المدنيين الأبرياء بكل السُبل والوسائل المتاحة، ولن تمر هذه الجرائم دون رد شديد في ساحات المعركة، ونوه بأن قوات بركان الغضب ستواصل التصدي للعدوان الغاشم حتى دحره، وفقاً لنص البيان.

هذا وأفاد عميد بلدية الزاوية جمال بحر، بمقتل 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين في غارة لطيران حفتر على المدخل الشرقي للزاية، حيث المحال التجارية المزدحمة بالمواطنين.