الرئاسي يُرحب بتعزيز العلاقات مع بلجيكا

رحب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، برغبة وعرض مملكة بلجيكا في تعزيز علاقاتها مع ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، لسفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير.

وأكد الكوني خلال اللقاء، على أهمية التعاون الليبي البلجيكي واستثمار كل الفرص التي من شأنها أن تساهم في خلق تنمية مكانية في مناطق الجنوب .

بدوره أكد السفير البلجيكي على أهمية العلاقات الليبية البلجيكية، وتطوير آفاق العلاقات المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين من خلال تفعيل برامج التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي، خاصة في مناطق الجنوب الليبي بما يسهم في استقراره.