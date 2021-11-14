الرئاسي يُرحب بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس حول ليبيا

رحب المجلس الرئاسي بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا التي أقرتها الدول المشاركة في المؤتمر الذي عُقِد بالعاصمة الفرنسية الجمعة الماضي.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له، أن المؤتمر أتى في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة واستقرار دائم.

كما أكد المجلس على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، واتخاذ كل ما من شأنه أن يُحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل اللأطراف.

وثمن المجلس الرئاسي في بيانه، جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية، وتطلعه لمزيد من الجهود فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين بالعمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها.

وأشاد البيان بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجتبية من الأراضي الليبية.

وشدّد بيان المجلس الرئاسي، على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها.

هذا وأكد المجلس الرئاسي التمسك بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اجتماعيا وسياسيا بما يُحقق توحيد الصف الليبي وطي صفحة الماضي، بحسب البيان.