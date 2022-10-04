الرئاسي يُشدّد على أهمية دور القبائل في رأب الصدع

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان بالمجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة.

وأكد المجلس الرئاسي خلال اللقاء، على مواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية، مشدداً على أهمية دور القبائل في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين جميع أبناء الوطن الواحد، لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي.

وأشاد الوفد بدور المجلس الرئاسي، ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل مؤخراً، مطالبين الاستمرار في مبادرة الإفراج على السجناء لمساهمتها في إنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.