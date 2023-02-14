الرئاسي يُشدّد على ضرورة المضي في مسار المصالحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في طرابلس، سفيرة دولة النرويج لدى ليبيا هيلدا كليميتسدال.

وتم خلال اللقاء التطورات الأخيرة في الوضع السياسي الراهن ومدى فاعلية نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي,

وأكد اللافي بأن المجلس الرئاسي مستمر في وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية بالبلاد، مشدداً على ضرورة المضي في مسار المصالحة بعد نجاح الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، وهذا النجاح يسهل من ذهاب جميع الأطراف نحو المؤتمر الجامع الذي سيقام قريباً، وفق قوله.

من جهتها أثنت السفيرة النرويجية، على جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكدة أن دولة النرويج تقدم كل الدعم للمجلس الرئاسي، مشيدةً بدور المجلس في سعيه المتواصل لتقريب وجهات نظر الجميع وخطوته المهمة التي اتخذها من خلال الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى الانتخابات المنتظرة.