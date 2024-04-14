الرئاسي يُشدّد على وحدة الصف وسيادة القرار الليبي

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على وحدة الصف وسيادة القرار الليبي وضرورة الحفاظ على الاستقرار ونزع فتيل أي توتر أمني واتخاذ كل السبل لانطلاق حوار وطني يذلل العقبات للوصول إلى الانتخابات ومحاربة الفساد والتهريب وضبط الإنفاق العام عبر إعادة إحياء اللجنة المالية العليا بمشاركة كل المؤسسات بفعالية وجدية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، فعاليات مناطق سوق الجمعة والنواحي الأربعة ومجالسها الاجتماعي وعمداء البلديات.

وتطرق اللقاء إلى الوضع الأمني في مدينة طرابلس والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية.

كما تناول اللقاء الوضع الاجتماعي وملف المصالحة الوطنية ومتطلباتها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.