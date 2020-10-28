الرئاسي يُشكل لجنة دائمة لتنظيم العمالة الوافدة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 640 لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة دائمة لتنظيم العمالة الوافدة.

ويترأس اللجنة المشكلة نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وعضوية عدد من القطاعات منها وزارة العمل والتأهيل.

وبحسب القرار تتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم العمالة الأجنبية الوافدة لتنفيذ أذونات أستجلاب العمالة الأجنبية ومراجعة ضوابط وآليات أستجلاب الأجانب والعمل على تحديثها وتطويرها وفق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالعمالة الوافدة ومتطلبات سوق العمل منها.

وكذلك تتولى اللجنة البث في الموافقة الصادرة عن وزارة العمل والتأهيل بخصوص منح أذونات العمل للعمالة الأجنبية وإعتمادها لتتولي الجهات المختصة التنفيذ.

وتتولى أيضاً إجراء التقييم واستخراج المؤشرات اتجاه تنفيذ الجهات لأذونات أستجلاب العمالة الوافدة الأجنبية وتنفيذ السياسات المنظمة للعمالة الوافدة وذلك بالاستعانة بالاحصائيات والتقارير التي يتم تزويد اللجنة بها من قبل الجهات ذات العلاقة.

كما ينص القرار على تولي اللجنة دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنظيم واستجاب العمالة الوافدة واقتراح الحلول المناسبة لها.