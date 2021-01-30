الرئاسي يُشكل لجنة للاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا بتشكيل لجنة للاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة.

وتضم اللجنة عضوية كل من عميد بلدية طرابلس المركز ورئيسي اللجنتين التسييريتين للهيئة العامة للثقافة ولشركة الخدمات العامة، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار ومدير عام مركز طب الميدان ورئيس جهاز خدمات الإسعاف والطوارئ ومندوبين عن المنطقة العسكرية طرابلس وجهازي المخابرات الليبية والأمن الداخلي.

وتتولى اللجنة المشكلة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للإعداد لاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، وكل ما يتعلق بتنظيمها وإظهارها بالمظهر الذي يليق بالمناسبة.

كما أذن المجلس الرئاسي للجنة المشكلة بالاستفادة من الإمكانيات والعناصر المتوفرة لدى المؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة والخاصة، وكذلك استخدام المواد والمستلزمات المشارك بها في الاحتفالات السابقة.

وألزم المجلس الرئاسي الجهات المختصة بتنفيذ قراره الصادر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 وأن يعمل به من تاريخ صدوره.