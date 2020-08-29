الرئاسي يُشكل لجنة لمراجعة إنفاق وزارة الصحة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، القرار رقم (565) لسنة 2020م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة على النحو الآتي:

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان – رئيساً عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة – عضواً وزير المالية فرج بومطاري – عضواً رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي طلال عجاج – عضواً

وتتولى اللجنة المُشكلة من هذا القرار مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019/2020.

وللجنة حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يوماً من تاريخ القرار.

ويأتي القرار في وقت شهدت في العاصمة طرابلس وعدد من المدن، احتجاجات شعبية طالبت بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية.

ويتهم المتظاهرين وكيل وزارة الصحة محمد هيثم بقضايا فساد وإهدار مال عام، واختلاس الميزانية المخصصة لمكافحة جائحة كورونا.