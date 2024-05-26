الرئاسي يُشيد بالدور الأمريكي في الأزمة السياسية

أشاد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بالاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية بالملف الليبي، لمعالجة حالة الانسداد السياسي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، والوفد المرافق له.

بدوره استعرض القائم بأعمال السفارة الأمريكية جهود بلاده المتعلقة بالتنمية والاستقرار، والتعاون مع الجانب الليبي في إعادة إعمار مدن الجنوب، وإحداث تنمية مكانية فيه.

وأكد جيريمي دعم بلاده لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم للدعم في ليبيا لأداء مهامها لتحقيق الاستقرار والوصول إلى الانتخابات

كما تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي، وتداعيات الأحداث التي تعيشها دول الجوار على استقرار ليبيا.