الرئاسي يُشيد باهتمام فرنسا بالملف السياسي الليبي

أشاد النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي بالاهتمام الذي توليه فرنسا بالملف السياسي الليبي، وشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحلول التي يقودها الليبيون لتحقيق الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبالهما اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد نقل المبعوث في مستهل اللقاء تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون للمجلس الرئاسي، وأكد استمرار دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، مناقشة عدد من الملفات الثنائية، ومستجدات الأوضاع السياسية في البلاد لاسيما حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر.

وأكد المبعوث الفرنسي أن بلاده تضع الملف الليبي من أولى اهتمامات، وتسعى لمساعدة ليبيا في الخروج من الانسداد السياسي بالتواصل مع كل الأطراف السياسية، لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات عبر حلول ليبية، وأشار إلى استمرار بلاده التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لإيجاد صيغة مناسبة تساهم في حل الأزمة الليبية.

كما أثنى المبعوث الخاص على تعاطي الرئاسي مع مستجدات المشهد في الفترة الأخيرة، وقدرته على اتخاذ خطوات تساعد في إنهاء حالة الركود السياسي الراهن، وفق قوله.