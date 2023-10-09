الرئاسي يُشيد بدور ألمانيا في دعم العملية السياسية

أشاد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بدور ألمانيا الذي وصفه بالفاعل في دعم العملية السياسية والمسارات السابقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأكد السفير في مستهل اللقاء، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع المبعوث الاممي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، لإجراء الانتخابات.

وأكد الكوني على ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي لضمان تحقيق الاستقرار.

وتطرق اللقاء إلى كارثة درنة والمناطق المجاور لها، وكيفية توحيد الجهود لإعادة إعمارها، عن طريق صندوق أو هيئة تتولى الإشراف على عملية الإعمار، كما تمت الإشارة إلى مدينة مرزق والتأكيد على إعادة اعمارها وعودة الحياة فيها.