الرئاسي يُشيد بدور البلديات في إنجاح المصالحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، رئيسا المجلس التسييري لبلديتي العجيلات المدينة والجديدة، السيدان فرج غرودة، وفرج أبوعجيلة، وعدد من أعيان وحكماء البلديتين.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بالبلديتين في العديد من المجالات، لاسيما المواصلات والمرافق السكنية وسبل تمكين الأجهزة المختصة من تنفيذ مشروعاتها.

كما بحث اللقاء ملف التنمية المكانية من خلال الاهتمام بالمرافق الصحية التابعة للبلديتين، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة نقص مياه الشرب.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في البلديتين بأسرع وقت، مشيداً بدور بلديتي العجيلات والجديدة، وكل بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره أكد أعضاء وفد البلديتين على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في البلاد، وأشادوا بخطواته لتحقيق السلام في كل أنحاء ليبيا، والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.