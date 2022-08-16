الرئاسي يُشيد بدور البلديات في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، رئيسا المجلس التسييري العجيلات والجديدة فرج غرودة وفرج الفهري، وأعيان وحكماء البلديتين، وعضو المجلس الأعلى للدولة عن البلدية بشير الهوش.

واستعرض الوفد خلال اللقاء، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، لاسيما قطاعي الصحة والتعليم.

وتطرق اللقاء إلى مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث أكد الوفد دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق السلام في كل مناطق ومدن ليبيا، باعتباره يمثل وحدة الوطن، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

من جانبه أشاد المنفي بدور بلديتي العجيلات والجديدة، وكل بلديات بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً أنه سيتواصل مع رئاسة الوزراء والوزارات المختصة لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.