الرئاسي يُعرب عن قلقه لعدم اعتماد الميزانية العامة للدولة

أعرب المجلس الرئاسي عن قلقه الشديد حيال عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام الجاري رغم انقضاء نصف السنة المالية لهذا العام.

وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع بقلق شديد جولات النقاش بين اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية لحكومة الوحدة الوطنية بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021 وذلك للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقا للتشريعات المالية النافذة، محملا المجتمعين بضرورة تحمل مسئولياتهم أمام الشعب الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي في بيانه، على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد الميزانية للوفاء بالالتزامات التي “تعهدنا بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم وخاصة الأساسية منها”، وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في 19 نوفمبر عام 2019م.