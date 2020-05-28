الرئاسي يُعفي «العيساوي» من مهامه كوزير للاقتصاد والصناعة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، القرار رقم 376 لسنة 2020، بشأن إعفاء وزير مفوض وتكليف بمهام.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إعفاء وزير الاقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي من مهامه كوزير.

ونصت المادة 2 من القرار، على تكليف فرج بومطاري، وزير مفوض للاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى مهامه وزيراً مفوضاً للمالية بحكومة الوفاق الوطني.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي كلف في يوليو 2018 علي العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، وفرج عبد الرحمن عمر بومطاري بمهام وزير المالية.