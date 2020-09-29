الرئاسي يُعلن الحداد 3 أيام على أمير الكويت

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الحداد لثلاثة أيام في ليبيا وتنكيس الأعلام وذلك حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

في غضون ذلك، بعث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب السراج خلال البرقية عن “خالص العزاء والمواساة في الفقيد الكبير، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء”.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: “لقد فقدنا بوفاة سمو الشيخ صباح قائدا حكيما كرس حياته لخدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية، وكان طوال حياته ساعيا للم الشمل ورأب الصدع وتوحيد المواقف العربية”.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيانه: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.