الرئاسي يُعلن دعمه لقوة مكافحة الإرهاب وافتتاح فروع لها

أعلن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، دعم المجلس لقوة مكافحة الإرهاب بكل الإمكانيات حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة لها بكل إحترافية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد، في ختام زيارته رفقة عضو المجلس موسى الكوني، لمقر القوة بمدينة الخمس.

وأوضح اللافي أن القوة التي تأسست عام 2016 عقب تحرير سرت من تنظيم “داعش” الإرهابي، وتضم أبناء ليبيا من كل المناطق، هي “جزء من المؤسسة العسكرية الليبية التي نسعى لتوحيدها، ويكون ولائها لله، ثم الوطن، ستساهم في استقرار ليبيا”.

كما أعلن اللافي رغبة القائد الأعلى للجيش، وبالتنسيق مع آمر القوة عن افتتاح فروع لها مستقبلاً، حتى تكون الحصن المنيع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن من الظلاميين أتباع تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين لعدم تسمية وزير دفاع، أكد اللافي رغبة المجلس الرئاسي في تسمية وزيراً للدفاع بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه، وفق قوله.