الرئاسي يُعلن رفضه ترسيم الحدود بشكل أحادي الجانب

أعلن المجلس الرئاسي عن رفضه لترسيم الحدود بين الدول بشكل أحادي الجانب، وذلك على خلفية إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد دون أي مشاورات سابقة مع الجانب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، في طرابلس، مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي في إطار متابعة المجلس لسير عمل اللجنة والمستجدات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للدولة الليبية مع دول الجوار.

وأكد اللافي أن مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب حيث تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج تلك القواعد والآليات.

وأشار في معرض استعراضه لملف الحدود البرية والبحرية، أن الدولة الليبية إسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تلتزم بقرار منظمة الوحدة الإفريقية (سابقا) باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية.

ونوّه النائب إلى أن المجلس الرئاسي يُولي أهمية قصوى لهذه المسألة المتعلقة بالسيادة والأمن القومي، وسيواصل المجلس اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.