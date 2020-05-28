الرئاسي يُغلق الحدود الإدارية لمدينة سبها ويفرض حظر تجول كامل في المدينة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، القرار رقم 377 لسنة 2020، بشأن تقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في مدينة سبها.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إغلاق الحدود الإدارية لمدينة سبها، ومنع التنقل من وإلى المدينة، بالإضافة إلى حظر التجول داخل المدينة حظراً كاملاً لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستثنى القرار الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من القرار رقم 215 لسنة 2020، وهي الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة وحركة الشحن.

وبموجب المادة 3 من القرار، تتخذ وزارة الصحة التدابير الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها، وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة.

يأتي ذلك في حين، وجه مركز سبها الطبي في وقت سابق، نداء لمن يريد التطوع من العناصر الطبية للالتحاق بفريق الرصد والإستجابة السريعة فرع سبها للعمل معهم.

وأوضح المركز في بيانن أن النداء يأتي بسبب كثرة عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد في المدينة، وليتمكن الفريق من السيطرة على الوضع والمسح للمخالطين وحالات الاشتباه، نظراً لأن عدد الفريق قليل وأعداد الاشتباه كبيرة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأربعاء، تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا مخالطة للحالتين التي سجلتا في وقت سابق بمدينة سبها.