ليبيا

الرئاسي يُقر رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 أبريل 2020 - 17:05
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ليبيا
مجلس وزراء الوفاق يعقد اجتماعه الاستثنائي الثالث للعام 2020. [المجلس الرئاسي]

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الاثنين، الاجتماع الاستثنائي الثالث لمجلس الوزراء للعام الجاري 2020، بحضور نواب وأعضاء المجلس، ووزراء الحكومة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة لموضوع رفع الدعم عن المحروقات، والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا التوجه للتخفيف من آثاره على المواطنين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه رئيس المجلس الرئاسي في سبتمبر 2018 ويشمل حزمة من الإجراءات تستهدف تصحيح ومعالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.

وأقر الاجتماع من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد بموجب قانوني (6) (27) لسنة 2013م، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لدوي الشهداء.

وأحيل الموضوع إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي لرفع الدعم بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

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