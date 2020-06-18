الرئاسي يُقنن الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنشور رقم (4) لسنة 2020 بشأن وضع مدونة سلوك تضمن اتباع بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا، والمتعلقة ببعض الأنشطة الخدمية المسموح لها بممارسة أعمالها والمستثناة من الإقفال العام.«»

جاء ذلك بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا في الجتماعها الـ42، بشأن استمرار تمديد الحظر الجزئي ووضع مدونة سلوك تضمن اتباع بعض الإجراءات الاحترازية.

وتتمثل هذه الإجراءات في النقاط التالية:

المصارف ومحلات المواد الغذائية: يُحدد عدد الأشخاص بحسب حجم المكان بحيث يتم المحافظة على مسافة (2متر) بين الشخص والآخر وتُوضع علامات أرضية تُحدد المسافة.

المحلات الصغيرة والمكاتب: يجب المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأشخاص (2متر) ويمنع الازدحام داخلها.

محطات الوقود: يمنع النزول من السيارة وعلى أصحابمحطات الوقود إلزام العاملين بتعبئة الوقود وارتداء الكمامات والقفازات ويجب مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي على أن يراعى بأن تكون بقيمة مالية محددة بالقدر الذي لا يترتب عليه ترجيع باقي من المبلغ بعد انتهاء التعبئة بالوقود.

المخابز: عدم الدخول داخل المخبز ويجب المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأشخاص (2متر) بين الشخص والآخر في الطوابير، ويمنع ملامسة الخبز بالأيدي وعلى العاملين بالمخابز ارتداء الكمامات والقفازات.

على المواطنين ارتداء الكمامات والقفازات وما في حكمها داخل المحلات المغلقة.

على المصارف وأصحاب المحلات والمكاتب والمخابز ومحطات الوقود الالتزان بتطبيق هذه الإجراءات.

يتم تطبيق العقوبات الرادعة من قِبل جهات الاختصاص في حال مخالفة هذه الإجراءات.

التأكيد على اتباع طرق التعقيم كتوفير أماكن لغسل اليدين وتوفير مطهرات الأيدي.

وطالب المنشور بالتقيد والتنفيذ وعلى مأموري الضبط القضائي العمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.