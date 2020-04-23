الرئاسي يُمدد حظر التجوال لمدة عشرة أيام أخرى من الـ6 مساءً وحتى الـ6 صباحا

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (288) لسنة 2020م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول.

ونصت المادة الأولى من القرار، على فرض حظر تجول اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم الذي يليه، لمدة 10 أيام.

هذا ويستمر بموجب القرار، الإقفال الكامل للمحلات التجارية الكبيرة بكافة مناشطها.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10% من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، ويتم فتح المصارف لتقديم خدماتها للزبائن مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، ويُسمح أيضاً باستعمال المركبات الآلية خلال ساعات التجول المسموح بها أيام الحظر.

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