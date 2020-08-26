الرئاسي يُمدد حظر التجول «كاملاً» لمدة 4 أيام

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، القرار رقم 559 لسنة 2020 بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تمديد حظر التجول ويكون حظراً كاملاً خلال 24 ساعة لمدة 4 أيام اعتباراً من الساعة 6 من مساء اليوم الأربعاء، ويتم خلالها قفل الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها، ويكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة لـ10 أيام من الساعة 9 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملاً 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.