الرئاسي يُمدد حظر التجول 10 أيام إضافية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم (400) لسنة 2020م بتمديد حظر التجول.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم الأحد، إلى جانب فرض حظر تجوال كامل في كل مناطق الجنوب الليبي والتنقل بين الدول.

وبموجب المادة الثانية من القرار، يستمر إغلاق المساجد والأسواق الكبرى، وكذلك المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية منعاً باتاً.

ويستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2022، وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين رقم 238 و 215 لسنة 2020، سارية ونافذة.