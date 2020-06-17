الرئاسي يُمدد حظر التجول 10 أيام إضافية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، القرار رقم 404 لسنة 2020 بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تمديد حظر التجول من الساعة 8 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم الذي يليه، لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، ويكون الحظر كاملاً 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالهما التنقل بين المدن.

وبموجب المادة الثانية من القرار، يستمر حظر التجول الكامل في كل مناطق الجنوب، وكذلك التنقل بين المدن، وإغلاق المساجد ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأسواق الكبرى والمحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن، بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم ويُسمح فيها بخدمات التوصيل.

وأشارت المادة الثالثة إلى أن الأحكام المعدلة المنصوص عليها بالقرارت رقم 238 و 215 رقم 326 لسنة 2020، تعد سارية ونافذة.

هذا ونصت المادة الرابعة من القرار، على السماح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها، وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التابعد الاجتماعي ومن بينها (ورش صيانة السيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمواد المنزلية، ورش النجارة والحدادة، محلات الإطارات، محلات قطع الغيار، محلات غسيل الملابس).