الرئاسي يُمدّد حظر التجول لمدة عشرة أيام أخرى

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، القرار رقم 326 لسنة 2020 بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول.

ونصت المادة الأولى من القرار على تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وبموجب المادة الثانية من القرار، تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 238 و 215 لسنة 2020، المشار إليهما سارية ونافذة.

هذا ويستمر خلال فترة حظر التجول إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية، وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن.

ويستمر العمل الإداري بموجب القرار، في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10% من الموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء، مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، على أن يلتزم جميع المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.

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