الرئاسي يُمدّد حظر التجول من الساعة الثانية ظهراً إلى السابعة صباحاً

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 238 لسنة 2020، بشأن تقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 بإعلان حظر التجول.

ونصت المادة الأولى من القرار على تمديد فترة حظر التجول بحيث تكون من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي.

وبموجب القرار يُحظر أيضاً التجول بين المدن حظراً تاماً، ويستثنى من ذلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة 2 من القرار رقم 215 لسنة 2020.

وتُحدد ساعات دوام العمل بكافة الجهات بموجب القرار، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

هذا وشدّدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء السبت، على مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

ورفعت اللجنة مجموعة من التوصيات المستعجلة للرئاسي تمحورت حول: تمديد الحظر من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً.

تقليص ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات العامة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

حظر التجوال بين المدن ويستثنى من ذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة. كما وجهت اللجنة التوصيات للمصرف المركزي بوضع آلية مناسبة للتعامل مع العملاء وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة للحد من التجمع والازدحام في المصارف التجارية. ونوهت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لحرس الحدود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة المسالك الحدودية غير القانونية.

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