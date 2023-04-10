الرئاسي يُناقش أوضاع السجون وتأخر إصدار الأحكام

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 10 أبريل 2023 - 02:17 | آخر تحديث: 10 أبريل 2023 - 02:20 نُشر: الإثنين، 10 أبريل 2023 - 02:17
ليبيا
"اللافي" يلتقي وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لمناقشة أوضاع السجون، وتأخر إصدار الأحكام في عدد من القضايا، الأمر الذي ساهم في بقاء السجناء فترات أطول دون محاكمة.

و شدد النائب على ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في عرض قضاياهم على القضاء.

من جانبها جددت الوزيرة التزام الحكومة بتحسين أوضاع السجناء، والتأكد من التعامل مع قضاياهم في الوقت المناسب، والعمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الأحكام الجنائية.

آخر تحديث: 10 أبريل 2023 - 02:20
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