الرئاسي يُناقش الأوضاع الأمنية في البلاد

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي لبحث العديد من القضايا التي تتعلق بالملف الأمني، وعدد من المواضيع الأمنية الأخرى.

وناقش اللقاء، الأوضاع الأمنية في البلاد عامة وخاصة بالعاصمة، وسبل تطوير الأجهزة الأمنية المختلفة ودعمها، وضرورة تكاثف الجهود بين كل المؤسسات الأمنية، من أجل استتباب الأمن وحماية المواطن، والحفاظ على الأمن العام.

كما بحث النائب مع وكيل الداخلية، آلية الارتقاء بأداء رجال المرور، وتسخير كل الجهود لتنظيم حركة سير المركبات الألية، وفق آلية تكفل التقليل من الازدحام على الطرقات العامة، من خلال توفير كافة الإمكانيات الفنية التي يحتاجها رجال المرور والشرطة.

وأكد اللافي، بأن رجال الداخلية هم صمام الأمان للمجتمع، لذلك يجب دعمهم في الارتقاء بالعمل الشرطي بكافة مكوناته، مشيداً بجهود المؤسسات الأمنية في فرض الأمن بسواعد أفرادها، رغم التحديات التي يواجهونها، متقدماً بالشكر لكل منتسبيها لجهودهم وعطائهم.