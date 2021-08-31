الرئاسي يُناقش الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم الاثنين، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم البوسيفي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء عدد من الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء، حيث تم التأكيد، على ضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

كما تم خلال اللقاء، استعراض ملف الإفراجات الصحية عن بعض السجناء لدواعي إنسانية وصحية.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي عن المنفي تأكيده، على أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة.