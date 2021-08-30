الرئاسي يُناقش الوضع العام لشركة الكهرباء

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس،

ويأتي اللقاء لمناقشة الوضع العام للشركة، ونسب الإنجاز للمحطات التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق ومدن ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتطرق اللقاء إلى العراقيل التي تُعيق عمل الشركة العامة للكهرباء، ومدى إمكانية معالجة الخلل والفقد بالشبكة، والعمل على تقليل ساعات طرح الأحمال.

وأطلع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، رئيس المجلس الرئاسي، على مراحل الإنجاز بمحطات التوليد الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف المدن الليبية.

وأثنى المنفي على مجهودات العاملين بالشركة، وخاصة في فصل الصيف، داعياً إياهم لبذل المزيد، حتى تستقر الشبكة وتدخل الوحدات الجديدة للخدمة نهاية العام الجاري والتخفيف على المواطنين.