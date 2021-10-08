الرئاسي يُناقش قضية منح الجنسية الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الأحوال المدنية، والآلية التي اتخذتها المصلحة في معالجة العديد من الملفات.

وناقش اللقاء قضية منح الجنسية الليبية، والرقم الإداري، بالإضافة إلى ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.

كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة، والعمل على وضع المقترحات لحلحلتها.