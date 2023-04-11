الرئاسي يُناقش مستجدات الوضع العسكري

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، الاثنين، اجتماعاً في العاصمة طرابلس، ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقدم أعضاء اللجنة العسكرية، إحاطة حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور والدعم من جانب القائد الأعلى للجيش الليبي.

واستمع الحاضرون لملاحظات الرئيس والنائب بالمجلس المتعلقة بالاجتماعات العسكرية الأخيرة وقدموا إجابات عن تساؤلات متعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسُبل دعمها.

كما ناقش الاجتماع مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، واستعرض رئيس الأركان خلاله آخر المستجدات في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.