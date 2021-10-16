الرئاسي يُناقش مع البعثة الأممية مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم السبت، بديوان المجلس في طرابلس، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

ويأتي اللقاء لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لاسيما الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد النائب على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح الانتخابات، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، التي ستريح البلاد من المراحل الانتقالية التي أثقلتها سياسيا، واقتصادياً، وأمنياً، واجتماعياً، وفق قوله.

وأشاد اللافي بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من نجاحات، لاسيما إيقاف الاقتتال، وفتح الطريق الساحلي، وتبادل المحتجزين من الطرفين، بالإضافة للتوافق الذي جرى في جنيف السويسرية الأسبوع الماضي، في ملف المرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

كما أوضح النائب للوفد الأممي، بأن الأسابيع القادمة تتطلب العمل من أجل الوصول إلى رؤية شاملة للوضع الراهن، باتخاذ قرارات تلبي المرحلة، ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

بدوره أكد زينينغا، حرص البعثة الأممية على إجراء الانتخابات في موعدها، بتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيداً بدور المجلس الرئاسي الجاد لدعم سير العملية الانتخابية بطريقة سلسة، تضمن تداول السلطة بشخصيات يتوافق عليها كل الليبيين.