الرئاسي يُناقش مع لجنة الستين النصوص الخلافية بمشروع الدستور

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “لجنة الستين” رمضان التويجري مقرر اللجنة، ومصطفى امسيك، ومحمد الجيلاني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث الأزمة السياسية الراهنة بسبب بعض النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.

وتم خلال اللقاء استعراض مبادرة المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، لدفع العملية السياسية، والعديد من المواضيع التي تخص مشروع الدستور.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها النائب، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها لإنها الأزمة السياسية في البلاد.