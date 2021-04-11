الرئاسي يُناقش مع مجلس التخطيط هيكلة مفوضية المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، رئيس مجلس التخطيط الوطني.

وناقش اللقاء التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تُساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي خلال اللقاء تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الحالي، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

من جانبه قال عضو المجلس عبد الله اللافي في تصريحات له: “نجدد تأكيدنا أن المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر، هي من الملفات التي نوليها بالغ الاهتمام في المجلس الرئاسي، وسنواصل بجد واجتهاد حتى نراها قد تحققت بعون الله”.