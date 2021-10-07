الرئاسي يُناقش مع مجلس القضاء استعدادات الانتخابات القادمة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي.

ويأتي اللقاء لمناقشة الملفات التي تتعلق بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشدداً أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي، سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المناطة به، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، وفق قوله,