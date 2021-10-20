الرئاسي يُناقش مع مجلس القضاء الرؤى القانونية لإجراء الانتخابات

أدى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، التقى خلالها رئيس المجلس المستشار محمد الحافي، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الزيارة تأتي لمناقشة الرؤى القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأكد اللافي أن القضاء هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي التي تساهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها، وفق قوله.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بجهود المجلس الرئاسي الرامية لتسليم مقاليد الأمور في البلاد لمن يتفق عليه الليبيون، من خلال صناديق الانتخابات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء لإجرائها في موعدها، ولكل الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي في هذا الإطار.