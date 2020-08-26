الرئاسي يُناقش مع هيئة الدستور سُبل إيجاد حلول دستورية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، وعدد من أعضاء الهيئة.

ورحب السراج بوفد الهيئة، وقال إن ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب بأن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأضاف السراج أنه كان سباقًا بالترحيب بمسودة الدستور وإلى أن أصبحت مشروعا يمثل فور إقراره من الشعب أساسًا لبناء الدولة المدنية المنشودة.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي تأكيده على أهمية وجود دستور دائم، مثمنا للجهد الذي بذلته الهيئة ونجاحها في إصدار المشروع رغم صعوبة الظرف وما وجه إليها من انتقادات واتهامات، دون اإراك أو اهتمام بما حرصت عليه الهيئة من إيجاد أرضية توافقية مشتركة لمختلف التوجهات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل إيجاد حلول دستورية تنقل البلد إلى الدولة المدنية الديمقراطية من خلال إكمال المسار التأسيسي وإجراء انتخابات برلمانية ودستورية.