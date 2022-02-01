الرئاسي يُناقش ملف السجناء والموقوفين سياسياً

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً من لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة، والمقارحة، وأولاد سليمان، والقذاذفة.

ويأتي اللقاء لبحث أوضاع السجناء السياسيين، وخاصة الذين صدرت بحقهم افراجات من المحاكم والنيابات، في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وناقش اللقاء ملف السجناء والموقوفين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، سواء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، أم لم تصدر، والإجراءات القانونية التي اتبعتها اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي سيساعد على تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني، الذي تبناه المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.

من جانبه أشاد أعضاء اللجنة بجهود المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.