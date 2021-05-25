الرئاسي يُناقش ملف الكهرباء وتحسين أداء مؤسسات الدولة

ناقش رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، بحضور عضو المجلس عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء في طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عدد من الملفات الخاصة بالشأن العام.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن ملف الكهرباء كان في مقدمة هذه الملفات، بالإضافة إلى تحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة وفق معايير الشفافية.

وفي هذا الإطار أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على أهمية عمل الديوان من أجل المساعدة في وضع آليات لحلحلة العراقيل التي تواجه تطوير شبكة الكهرباء في كامل أرجاء البلاد.

وشدّد المجلس الرئاسي خلال الاجتماع على دعم الأجهزة الرقابية للقيام بدورها في كل ما يختص بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، وتعزيز الشفافية في مؤسسات القطاع العام.