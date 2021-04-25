الرئاسي يُناقش ملف المسجونين قسرًا

ناقش المجلس الرئاسي الليبي، ملف السجناء والمسجونين قسراً.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو المجلس عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة.

وناقش عضو المجلس ملف السجناء، واستمع لمستجدات عمل اللجنة ونتائج تواصلهم فيما يتعلق بملف المسجونين قسرًا ومن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية. وكذلك أوضاع السجون ومراكز التأهيل.

وقدم أعضاء اللجنة تصوراتهم لدعم عمل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وسبل التعاون المشترك لتسريع مرحلة هيكلتها تمهيدًا لبدء عملها في تحقيق المصالحة الشاملة في كافة ربوع ليبيا.

كما أكد اللافي خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسرًا، ومن ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت.

هذا واجتمع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، الخميس الماضي، في العاصمة طرابلس، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية السيدة حليمة إبراهيم.

وطالب المجلس الرئاسي الوزيرة بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في جميع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم.

كما شدّد المجلس خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسراً وغير المدانين وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، بحسب ما ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.