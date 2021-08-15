الرئاسي يُنشئ منطقة عسكرية جديدة ويُعين «النمروش» آمراً لها

أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش قرارًا بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تحت اسم المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وكلف وزير الدفاع بحكومة الوفاق سابقاً العميد دكتور صلاح الدين النمروش، بمنصب آمر المنطقة، بعد ترقيته لرتبة لواء.

وبحسب نص القرار، الصادر اليوم الأحد، فإن المنطقة الجديدة تتبع القائد الأعلى للجيش تعبويًّا، ولوزارة الدفاع ماليًّا ولرئيس الأركان العامة للجيش الليبي إداريًّا.

وحدد القرار ترسيم حدود المنطقة العسكرية الساحل الغربي من جزيرة الغيران غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، ومن باطن الجبل جنوبًا حتى البحر شمالًا.