الرئاسي يُواصل بحث قضايا الشأن العام ويُصدر عدداً من القرارات

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، اجتماعه الثالث خلال الأربع أيام الأخيرة، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق، وعبد السلام كجمان، وعضوي المجلس السيد محمد عماري زايد، والسيد أحمد حمزة.

وواصل المجلس خلال اجتماع اليوم بحث الإجراءات و التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي وقطاع الخدمات، ومتابعة أوجه الإنفاق العام.

وفي هذا الإطار أصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة يترأسها النائب بالمجلس عبد السلام كجمان، وتضم عضو المجلس أحمد حمزة، ووزير المالية فرج ابومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي د. طلال عجاج، وذلك لمراجعة إنفاق قطاع الصحة خلال السنتين الماليتين 2019 – 2020 م، على أن تُقدم نتائج عملها خلال 15 يوما.

كما تم تشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

على صعيد آخر اتفق المجلس على تكليف عقيد دكتور صلاح الدين علي النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض، كما تم تكليف اللواء محمد الحداد – بعد ترقيته – بمهام رئيس أركان الجيش الليبي.

وقرر المجلس الاستمرار في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة الوضع الراهن.