الرئاسي يُواصل مناقشة الأطر القانونية لمشروع المصالحة الوطنية

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، ولفيفاً من الأكاديميين والمختصين في المجال القانوني، وفي مجال المصالحة الوطنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي لاستكمال العمل على الأطر القانونية التي تساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

كما يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماعات سابقة بدأها المجلس الرئاسي، لدراسة القوانين والقرارات الصادرة سابقاً والتي تتعلق بالمصالحة الوطنية، تمهيداً لإطلاق مسار المصالحة الوطنية التي يعمل عليها المجلس.