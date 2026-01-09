الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين لأمريكا ولن نرتاح حتى عودة الرئيس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلغاء موجة ثانية من الهجمات المخططة ضد فنزويلا، وذلك بعد تعاون السلطات الفنزويلية وإطلاق أعداد كبيرة من السجناء السياسيين.

وأوضح ترامب أن القرار جاء “عقب تقييم التطورات الأخيرة والتواصل مع الجهات المعنية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد “إشارات إيجابية” من حكومة كراكاس تمثل دليلاً على السعي نحو السلام.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتابع الوضع في فنزويلا عن كثب، وأن أي تحركات مستقبلية ستعتمد على استمرار التعاون والالتزام بمسار خفض التصعيد، مشيراً إلى أن جميع السفن ستبقى في مواقعها لأغراض السلامة والأمن.

وأشار ترامب إلى أن شركات النفط الكبرى ستستثمر ما لا يقل عن 100 مليار دولار لإعادة بناء قطاعي النفط والغاز في فنزويلا بطريقة أكثر حداثة وكفاءة، مع اجتماع جميع الشركات في البيت الأبيض اليوم لبحث التفاصيل.

وأكد ترامب أنه لا يخطط لمنح العفو للرئيس مادورو أو أي شخصيات بارزة أخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستبقى تمارس إشرافاً مباشراً على إدارة فنزويلا ومواردها النفطية لفترة ممتدة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستستخدم النفط الفنزويلي لخفض الأسعار العالمية وتوجيه الإيرادات نحو تلبية احتياجات الشعب الفنزويلي، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية بطريقة مربحة واستراتيجية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الخميس، أن بلادها “ليست خاضعة” للولايات المتحدة، بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا في 3 يناير الجاري الذي أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وقالت رودريغيز خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم: “نحن لسنا تابعين ولا خاضعين”، مذكرة بـ”الولاء للرئيس نيكولاس مادورو” ومشيدة بـ”القتال من أجل الوطن”.

وأضافت: “لن نرتاح حتى يعود الرئيس مادورو والسيدة الأولى إلى الوطن”.

وأكدت الصين دعمها لفنزويلا في حماية سيادتها وأمنها القومي وتعزيز التعاون الثنائي المستمر بين البلدين.

وفي سياق متصل، صرح ترامب بأن المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو ستصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، معبراً عن رغبته بلقائها، وأشار إلى أن الجائزة العالمية لنوبل للسلام لعام 2025 منحت للسياسية الفنزويلية المعارضة كورينا ماتشادو تقديراً لجهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.