الرئيس أردوغان: لا يمكن لأيّ قوّة أن تهدد تركيا ورئيسها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقدم توصيات وتقوم بمبادرات من أجل خفض التصعيد وتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الدفع نحو استمرار المفاوضات بين الطرفين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، حيث تناول ملفات إقليمية ودولية مرتبطة بتطورات التوترات في المنطقة.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن إجراء المفاوضات تحت التهديد باستخدام القوة، مؤكدًا ضرورة منع تحول السلاح إلى بديل عن الحوار في إدارة النزاعات الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن لأي قوة أن تهدد تركيا أو رئيسها، مشددًا على أن بلاده تتمتع بمكانة وقدرة سياسية تجعلها قادرة على حماية مصالحها.

كما شدد على ضرورة عدم السماح للحكومة الإسرائيلية التي وصفها بمعارضة وقف إطلاق النار بتقويض مسار التفاوض، مؤكدًا أهمية حماية الجهود الرامية إلى الاستقرار الإقليمي.

وتطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا استمرار متابعة القضايا المتعلقة بحقوق المدنيين، ومواصلة دعم ما وصفه بحقوق الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل موقفها القائم على تسمية ما وصفه بالظلم والاعتداءات بأسمائها، مؤكدًا استمرار دعم المدنيين والضحايا في مناطق النزاع.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مستعدة دائمًا للقيام بدور داعم للسلام ونشر الاستقرار، والعمل على قيادة الجهود الدبلوماسية في هذا الاتجاه.

كما أشار إلى أن أنقرة تسعى لتحقيق المنفعة المتبادلة بدلًا من الاستغلال في العلاقات الدولية، مؤكدًا استمرار السياسة التركية في هذا الإطار.

وفي سياق حديثه، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز” على موقفه الذي وصفه بالحازم تجاه تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أكد أن أي سلام واستقرار في المنطقة يجب أن يتحقق رغم ما وصفه بمواقف النظام الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل العمل في هذا الاتجاه.