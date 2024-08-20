الرئيس الأمريكي: «هاريس» لن تنحني أبدا لـ «بوتين»!

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن “نائبته “كامالا هاريس”، لن تنحني أبدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا فازت في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف “بايدن” خلال كلمته في مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو: “أنا لم ولن أنحني قط، وأعدكم بأن “كامالا هاريس” لن تنحني أبدا كذلك، لن تنحني أبدا”.

وزعم “بايدن”، “بأنه في ظل إدارته، تمكنت الولايات المتحدة “من توحيد أوروبا” وكذلك منع التخلف التكنولوجي عن الصين”.

هذا وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر القادم، وبدأت يوم أمس الاثنين، أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وتمتد حتى نهاية الخميس المقبل، حيث تُختتم جلساته بكلمة لنائبة الرئيس الأمريكي “كامالا هاريس”، تعلن فيها قبولها الترشح على بطاقة الحزب لانتخابات 2024، ويمثل المؤتمر العام للحزب تقليدا أساسيا في العملية الانتخابية الأمريكية، وحيث يتجمع آلاف المندوبين الديمقراطيين من كل الولايات لإعلان دعمهم لترشح “كامالا هاريس”.